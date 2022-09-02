نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية.. ننشر نسب ودرجات القبول بكلية الألسن

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، الانتهاء من تنسيق طلاب الثانوية العامة للجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها 12 جامعة (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).

وجاء تنسيق كلية الألسن: 322 درجة بنسبة 78.54%.

وانتهى مكتب التنسيق إلى قبول 14 ألف طالبًا بكافة الجامعات الأهلية الجديدة (12 جامعة أهلية) مُوزعين على التخصصات العلمية المختلفة.