"كانت متغيبة وبأدبها".. التفاصيل الكاملة لواقعة استغاثة فتاة من أسرتها بالدقهلية (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس في محافظة الدقهلية من ضبط أفراد أسرة فتاة تبلغ 24 عامًا، مقيمة بقرية دموه، استجابة لاستغاثة الفتاة على "فيسبوك"، طلبا لإنقاذها من اعتداء بدني تعرضت له في منزل أسرتها.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، برصد قسم المساعدات الفنية والمتابعة بإدارة البحث الجنائي عددًا من المنشورات المتداولة والاستغاثات لفتاة، تتهم أفراد من أسرتها باحتجازها، وتعرضها للاعتداء البدني.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن محررة المنشورات تدعى "ريهام. ع. ع"، تبلغ من العمر 24 عامًا، حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية، وتعمل بمحل ملابس بمدينة دكرنس.

باستدعاء والدها (60 عامًا)، مدير سابق بهيئة ميناء دمياط وحاليًا بالمعاش، قال إن ابنته تغيبت عن المنزل لأكثر من 24 ساعة وأغلقت هاتفها النقال، وأنها حين عودتها أراد تأديبها ومعرفة مكان تغيبها، ففوجئ بتعديها عليه بالضرب، حتى تدخل الجيران وفضوا الاشتباك.

وأضاف "الأب"، في محضر الشرطة، أن ابنته أصيبت بحالة من الهياج العصبي، وتعدت على بعض الجيران الذين حاولوا فض الاشتباك، ونزلت إلى جراج المنزل حيث حطمت محتويات السيارة الخاصة به.

وقال الأب: "كنت بأدب بنتي زي أي أب لكن فوجئت بتصرفها تجاهي وتعديها علي وعلى والدتها". وذكر أن لديه ٤ بنات، ومحررة البلاغ ترتيبها الثالث بين شقيقاتها.

وقد رفضت الفتاة التنازل عن المحضر، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، متمسكة بأقوالها فيما يخص التعدي عليها من قبل والدها.

وكان الآلاف تفاعلوا مع استغاثات الفتاة بينما تداول منشوراتها مئات من رواد موقع "فيسبوك"، فجر اليوم الجمعة، حيث كتبت في إحدى الاستغاثات مصحوبة بصورة لوجهها، تبدو عليها بعض الإصابات والجروح، كتبت الفتاة: "يا جماعة أنا بتعرض لعنف أسري من أهلي أخدت تليفوني منهم بالعافية ودخلت أوضتي وقفلت على نفسي، اللي يقدر يساعدني أرجوكم اسمي ريهام عنواني محافظة الدقهليه مركز دكرنس دموه الشيخ علي شارع مسجد الرحمن".

وأعقب ذلك منشور بعدها بدقائق كتبت فيه: "حد يجيلي البيت يلحقني بموت"، وبعدها نشرت: "الحقوني حد يجي يخرجني من هنا أنا بموت".