"الحقوني بموت".. تحرك عاجل من الداخلية في واقعة "استغاثة فتاة الدقهلية" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تحركت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية إلى منزل الفتاة "ر. ع"، التي تفاعل الآلاف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع استغاثتها من تعرضها للعنف الأسري واحتجازها داخل منزلها بقرية دموه التابعة لمركز دكرنس.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، برصد قسم المساعدات الفنية والمتابعة بإدارة البحث الجنائي عددًا من المنشورات المتداولة والاستغاثات لفتاة، تتهم أفراد من أسرتها باحتجازها، وتعرضها للاعتداء البدني.

تفاعل الآلاف مع استغاثات الفتاة بينما تداولها مئات من رواد موقع "فيسبوك"، فجر اليوم الجمعة.

وفي إحدى الاستغاثات مصحوبة بصورة لوجهها، تبدو عليها بعض الإصابات والجروح، كتبت الفتاة: "يا جماعة أنا بتعرض لعنف أسري من أهلي أخدت تليفوني منهم بالعافية ودخلت أوضتي وقفلت على نفسي، اللي يقدر يساعدني أرجوكم اسمي ريهام عنواني محافظة الدقهليه مركز دكرنس دموه الشيخ علي شارع مسجد الرحمن".

وأعقب ذلك منشور بعدها بدقائق كتبت فيه: "حد يجيلي البيت يلحقني بموت"، وبعدها نشرت: "الحقوني حد يجي يخرجني من هنا أنا بموت".