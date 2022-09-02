المئات يتداولون استغاثة لفتاة من الدقهلية: "الحقوني بتضرب وهموت" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تداول المئات من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فجر اليوم الجمعة، عددًا من الاستغاثات لفتاة من قرية دموه التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية، تتهم أفراد من أسرتها باحتجازها والاعتداء عليها بالضرب.

في إحدى الاستغاثات مصحوبة بصورة لوجهها، تبدو عليها بعض الإصابات والجروح، كتبت الفتاة: "يا جماعة أنا بتعرض لعنف أسري من أهلي أخدت تليفوني منهم بالعافية ودخلت أوضتي وقفلت على نفسي، اللي يقدر يساعدني أرجوكم اسمي ريهام عنواني محافظة الدقهليه مركز دكرنس دموه الشيخ علي شارع مسجد الرحمن".

وأعقب ذلك منشور بعدها بدقائق كتبت فيه: "حد يجيلي البيت يلحقني بموت"، وبعدها نشرت: "الحقوني حد يجي يخرجني من هنا أنا بموت".