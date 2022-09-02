بايدن: أنصار ترامب يهددون بلادنا ويريدون إعادتها للوراء

محمد اسماعيل - القاهرة - اتهم الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أنصار سلفه دونالد ترامب من الجمهوريين بعدم احترام الدستور وإرادة الشعب، مضيفًا أنهم لا قبول نتائج الانتخابات، ويحاولون إعادة البلاد إلى الوراء.

وألقى بايدن خطابًا يتمحور حول "المعركة المتواصلة حول روح الأمة"، وجهه للأمريكيين في مدينة فلادلفيا بولاية بنسلفانيا، من أمام المبنى الذي أقر فيه إعلان استقلال الولايات المتحدة والدستور الأمريكي، حيث أكد أن المساواة والديمقراطية في بلاده تتعرض للمخاطر والتهديدات.

وقال: "هناك من الجمهوريون من يهددون بلادنا". وأضاف أنهم يعملون الآن على تقويض الديمقراطية، بينما شدد على أنه رئيس لكل الأمريكيين من واجبه قول الحقيقة في هذا الشأن.