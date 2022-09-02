وسائل إعلام: انفجار في مصفاة عبادان جنوبي غرب إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أفادت وكالة "إيرنا" الإيرانية ونقلت وسائل إعلامية دولية، فجر الجمعة، بوقوع دوي انفجار قوي، في محافظة خوزستان جنوبي غرب البلاد، مصدره مصفاة النفط بمدينة عبادان.

ذكرت الوكالة الإيرانية الرسمية، أن الانفجار وقع في أحد أفران وحدة صنع الكبريت للمرحلة الثالثة في المصفاة.

وأضافت نقلًا عن مصادر مطلعة في المصفاة أن تشغيل إحدى وحدات المرحلة الثالثة أدى إلى انفجار الفرن.

وذكرت المصادر ذاتها أن فرن صنع الكبريت في الوحدة "سرو" من المرحلة الثالثة، والذي كان من المقرر أن تدخل المدار مساء الخميس، بعد الخضوع لعملية تصليح أساسية، قد انفجر في الاختبار التجريبي.

وكان دوي الانفجار قويًا، ولكن لم يسفر عن أضرار بشرية أو مادية، فيما تستمر عملية الإنتاج في المصفاة بشكل طبيعي، وفق الوكالة.

مصفاة عبادان أحد أقدم مجمعات التكرير في إيران، وتنتج 25% من حاجة البلاد من الوقود.

ويعود تاريخ إنشاء المصفاة إلى عام 1912، وكانت حتى أوائل الثمانينيات أكبر مصفاة في العالم، بإنتاج يبلغ 628 ألف برميل من النفط يوميًا.