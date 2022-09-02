شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا ترفض إنهاء حرب أوكرانيا.. مستشار بالبنتاجون يكشف النوايا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتبر المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد المتقاعد دوجلاس ماجريجور، أن أمريكا ترفض بشدة أي تسوية سلمية للأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن واشنطن ترفض بشدة أي تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، وإذا أراد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنهاء الأمر عبر الدبلوماسية فستمنعه واشنطن وستطلب منه مواصلة القتال.

وفي لقاء مع رئيس المحكمة العليا المتقاعد أندرو نابوليتانو على قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب"، قال ماجريجور إن الولايات المتحدة الأمريكية تنسق خطة عمل كييف.

وتابع، اعتقاد روسيا بأن الولايات المتحدة "وراء كل شيء" في أوكرانيا هو "اعتقاد صحيح"، مشيرا إلى أن واشنطن تطلب من زيلينسكي مواصلة القتال.

واتهم ماجريجور البيت الأبيض بعرقلة التسوية السلمية للصراع، مشيرا إلى أن النفقات العسكرية الطائلة التي تحملتها واشنطن، وأخرها وعد أطلقه الرئيس جو بايدن في وقت سابق، بتخصيص أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بنحو ثلاثة مليارات دولار.

وأوضح أن الحزمة الجديدة ستسمح لكييف بشراء أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخيرة وأنظمة مضادة للطائرات دون طيار ورادارات للدفاع "على المدى الطويل".

وكانت موسكو نددت في وقت سابق بإرسال الغرب أسلحة لأوكرانيا بوصفه يطيل أمد الصراع.

وفى وقت سابق، قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق "سكوت ريتر"، إن قيادة وكالة المخابرات المركزية لا تزود الرئيس الأمريكي بايدن ببيانات صحيحة عن الوضع في أوكرانيا.

وتابع الضابط السابق، أن المهمة الرئيسية هي إسعاد الرئيس بالمعلومات التي يتلقاها، مضيفًا أن رئيس البيت الأبيض لا يريد أن يقرأ أن سياسته فظيعة وخاطئة بشكل أساسي.