بايدن: ترامب يمثل تطرفًا يهدد أسس الجمهورية الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إنه يراهن على الأمريكيين وإن ثمة نور في نهاية النفق رغم ما يقوله المتطرفون والمؤمنون بتفوق العرق الأبيض، مضيفا أن الرئيس السابق دونالد ترامب يمثل تطرفًا يهدد أسس الجمهورية الأمريكية.

وفي تعليقه على المعارك الانتخابية المقبلة في خطاب ألقاه بمدينة فلادلفيا من أمام المبنى الذي أقر فيه إعلان استقلال الولايات المتحدة والدستور الأمريكي، قال بايدن: "الأمر يعود لنا.. الديمقراطية سوف نحميها ولدينا الشجاعة لذلك.. لا يمكن أن نحب بلادنا فقط عندما نفوز بالانتخابات".

واتهم بايدن أنصار ترامب من الجمهوريين بعدم احترام الدستور وإرادة الشعب، مضيفًا أنهم لا يقبلون نتائج الانتخابات، ويحاولون إعادة البلاد إلى الوراء.

وقال: "هناك من الجمهوريون من يهددون بلادنا". وأضاف أنهم يعملون الآن على تقويض الديمقراطية، بينما شدد على أنه رئيس لكل الأمريكيين من واجبه قول الحقيقة في هذا الشأن.