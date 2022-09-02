انت الان تتابع خبر بينهم أربعة كويتيين.. المرور تنشر حصيلة الحوادث المرورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "حادث اصطدام في محافظة ميسان على طريق عماره - قلعة سكر (طريق البتيره ) بين مركبتين بسبب السير عكس الاتجاه وعدم الانتباه ما أدى إلى اصابة شخص واحد ".واضافت انه في حادث اخر حيث وقع حادث اصطدام في محافظة ميسان في مركز المدينة بين مركبتين بسبب السير عكس الاتجاه أدى الحادث إلى اصابة شخص واحد ".

واشارت المديرية الى انه "حادث اصطدام ثالث في محافظة بابل على طريق السريع بين بغداد والحلة وبسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه أدى الحادث إلى اصابة اربعة أشخاص جميعهم من دولة الكويت ".

