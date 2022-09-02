ماذا قال نواب البرلمان عن قرارات الرئيس بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، ملف الحماية الاجتماعية أهمية كبيرة، ويتضح ذلك من خلال القرارات الأخيرة بالموافقة على زيادة الدعم الاستثنائي المقدم إلى الأسر الأولى بالرعاية من 100 جنيه إلى 300 جنيه على بطاقات التموين، بالإضافة إلى تجهيز حزمة من الإجراءات تستهدف مليون أسرة، وهو مايعكس حرص الرئيس على دعم المواطنين الأكثر احتياجا، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها الواضح على ارتفاع أسعار السلع، والحرص أيضا على توفير مظلة آمنة لمحدودي الدخل أمام تبعات المرحلة الراهنة.

وهو ما أكده أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع على رأس اهتماماته حماية محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما طرحه المشاركون فى الحوار الوطنى بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه، يعكس شعوره باحتياجات المواطن البسيط وانحيازه للطبقات الكادحة في توفير مظلة آمنة لهم وسط التقلبات الاقتصادية العالمية وما يتبعها من ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع.

وتابع أبو الفتوح: "الإجراءات المتتالية لدعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا وآخرها التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر، تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية وتسهم في حمايتهم.. فالرئيس عمل على توسيع قاعدة المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية منذ توليه الحكم واليوم وفي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية الراهنة ورغم ما تفرضه من ضغوط على الاقتصاد الوطني فهو يحرص على استمرار الجهود الرامية لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة وضمان أمنها الغذائي".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن جني ثمار الحوار الوطني في الاستجابة لأطروحات القوى السياسية بخطوات سريعة وناجزة وبالأخص في دعم المواطن البسيط، تعكس حرص الرئيس على الاستماع لكافة الآراء وتنفيذ ما هو مناسب لصالح المواطن المصري ويؤدي لمساندته وتحسين ظروفه المعيشية، مؤكدا أن كل ذلك يبشر بخطى أكثر إيجابية لصالح الوطن والمواطن الفترة المقبلة مع مواصلة جلسات الحوار وتفنيد ما سيكون بها من مخرجات لتنفيذها بما يعزز تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ويدعم خطى التنمية والإصلاح.

- الحماية الاجتماعية

من جانبه أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يتوانى عن تقديم كافة أشكال الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الدولة على مدار السنوات الماضية، تولى ملف الحماية الاجتماعية اهتماما كبيرا، من خلال التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية ومد شبكة الحماية لتشمل جميع الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار "محسب" ، إلى أن استجابة الرئيس السيسي إلى القوى السياسية والموافقة على صرف دعم استثنائي 300 جنيه على بطاقات التموين، بالإضافة إلى تجهيز حزمة من الإجراءات تستهدف مليون أسرة ، تعكس حرص الرئيس على دعم المواطنين الأكثر احتياجا، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها الواضح على ارتفاع أسعار السلع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الاستجابة تشير إلى أن الرئيس منفتح على جميع أطياف المجتمع، وأن جميع المقترحات والرؤى التي تقدم إلى القيادة السياسية يتم دراستها ووضعها في الاعتبار، وهو ما يؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع ويشارك الجميع في بنائها.

وأوضح "محسب" ، أن الاعتمادات المقررة لصالح برامج الحماية الاجتماعية في موازنة العام الجاري تقدر ب 490 مليار جنيه، وهو ما يعكس رغبة القيادة المصرية في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن كاهل المواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.

ودعا "محسب"، المجتمع المدني للقيام بدوره في تقديم الدعم ومد يد العون للمحتاجين من الشعب المصري، حتى ننجح في تخطي تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن الشعب المصري واعي ومدرك لحجم التغيرات العالمية، و قادر علي تخطي الأزمات والتحديات بالتكاتف والتلاحم فيما بينه و خلف القيادة السياسية.