مصروفات المدارس الخاصة.. تنبيهات عاجلة من وزارة التعليم (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة الله عبدالرحمن:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا بشأن زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

جاء نص الخطاب كالتالي:

بمناسبة استعداد المديريات التعليمية للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ يتم التنبيه على أجهزة الرقابة والمتابعة والتوجيه المالي والإداري بمديرتكم وجميع الإدارات التعليمية بالتأكيد على متابعة ما يلي:

1- يتم التنبيه مشددا على جميع المدارس الخاصة بمختلف أنواعها عدم تحصيل أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوى 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري (٣٥٠) لسنة ٢٠١٨ بالنسبة للمدارس العربي واللغات.

٢- يحظر تحصيل أي مبالغ تحت مسمى (رسم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زي مدرسي أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو أي مسمى آخر).

٣- يتم التأكيد على سداد المصروفات علي ( 4 ) أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي / لغات / دولي ) على أن يبدأ التحصيل للعام الدراسي بدءًا من الأول من سبتمبر، مع التأكيد على عدم تحصيل أي غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.

وشدد الخطاب بضرورة التنبيه على أنه في ظل مراعاة الدولة لطبيعة الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، والتي فرضت ضرورة تنظيم الأوضاع المرتبطة بقيم تقديم الخدمات بشكل لا يسمح بأي تجاوز أو مخالفة لما تقرره سلطات وجهات الاختصاص سيتم تنفيذ أعمال تفتيش صارمة للتأكد من الالتزام بهذه الضوابط والتعليمات وحال المخالفة سيعد ذلك من قبيل المخالفات الجسيمة التي ستتخذ بشأنها أشد العقوبات المقررة بما يكفل انضباط منظومة حفظ حقوق المواطنين.