تعليق الملاحة في البوسفور بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت المديرية العامة للسلامة الساحلية في تركيا تعليق الملاحة في مضيق البوسفور بعد جنوح سفينة كانت في طريقها إلى إسطنبول قادمة من أوكرانيا في أحد خلجان المضيق، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت المديرية، في تغريدة عبر تويتر، "أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول، جنحت سفينة بطول 173 مترًا في خليج بيبيك بسبب عطل في دفة قيادتها... تم تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور".

وصرح مكتب محافظ إسطنبول لوكالة سبوتنيك بأن "حركة الملاحة عُلقت في مضيق البوسفور نتيجة الحادث الذي لم يسفر عن خسائر أو إصابات بشرية أو تلوث بيئي".

وفي 25 أغسطس الماضي، أعلن خفر السواحل التركي أن سفينة قادمة من روسيا في طريقها إلى اليونان اصطدمت بقارب يحمل شخصين في مضيق الدردنيل.