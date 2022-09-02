تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. ما هي المعاهد المتاحة للطلاب الدور الثاني أدبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يستعد طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2022 لبدء تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات في المرحلة الثالثة للتنسيق والتي من المرتقب أن تبدأ السبت المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي.

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي، فسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 3 سبتمبر 2022 حتى الأربعاء 7 سبتمبر 2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.

ويتضمن تنسيق المرحلة الثالثة العديد من المعاهد العليا لطلاب الشعبة الأدبية التي يمكن الالتحاق بها سواء للطلاب الباقين من الدور الأول أو طلاب الدور الثاني للثانوية العامة، نستعرضها كالتالي:

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

تربية رياضية بنات العريش

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحى (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية- شعبة التجارة الخارجية بدمياط

الفني التجاري بالعريش

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

نظم معلومات إدارية قطامية

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة التسويق)

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزى)

ش.مطاعم فني سياحة قنا

المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية- شعبة محاسبة بدمياط