تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2022 (علمي علوم ورياضة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، السبت المقبل حتى يوم الأربعاء 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.

ويترقب طلاب الدور الثاني للثانوية العامة بداية تنسيق الجامعات 2022 وتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد والكليات المتاحة لهم ضمن تنسيق المرحلة الثالثة، بعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم صباح الخميس 1 سبتمبر.

الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2022 علمي

ويتبقى في تنسيق المرحلة الثالثة العديد من الكليات التي يمكن لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2022 من شعبة علمي علوم ورياضة الالتحاق بها، وكذلك عدد كبير من المعاهد العليا الخاصة.

وجاءت الأماكن الخالية والشاغرة أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة في الشعبة العلمية بنحو:

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة- الشرقية.

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

ك.ت. فني صناعى بئر العبد شمال سيناء.

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة.

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط.

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية.

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة.

آداب انتساب موجه العريش.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

الفني للفنادق قنا.

عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا.

العالي الفندقى بالأقصر إيجوث.

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

الفني التجارى بأسوان.

الفني للفنادق المطرية.

العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية.

العالي سياحة وفنادق الغردقة.

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات.

تربية رياضية بنات بني سويف.

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحى (بالمقر البديل بالإسماعيلية).

تربية نوعية فنية الفيوم

المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

تربية رياضية بنات أسوان

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

الفني التجارى بسوهاج

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

الفني التجارى بقويسنا

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

آداب انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزى

معهد عالي خدمه اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

تربية العريش رياضة

تربية نوعية فنية بور سعيد

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الفني للفنادق بور سعيد

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

تربية نوعية فنية دمياط

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة

ك.ت. فني صناعى الصحافة

تربية شعبة تربية فنية السويس

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة إنجليزى

تربية رياضية بنين العريش

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى ببنها

العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات

آداب انتساب موجه بني سويف

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات

الفني التجارى بالمحلة الكبرى

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

الفني التجارى بطنطا

العالي خدمة اجتماعية المنصورة

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط إسكندرية

حقوق انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية مطروح رياضة

العالي خدمة اجتماعية بور سعيد

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادى

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

معهد الجيزة العالى للعلوم الإدارية بطموه جيزة

معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة

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معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم

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المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة)

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العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

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تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

الفني التجارى بالإسكندرية

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العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

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