بايدن يقول إن حركة "أمريكا عظيمة" تشكل خطراً على الولايات المتحدة ويحذّر من أنصار ترامب

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب يحاولون إعادة البلاد إلى الوراء، وقال إن حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" تشكل خطراً على الأمة.

وأوضح بايدن في خطاب ألقاه في فترة الذروة، الخميس، أن حركة "أمريكا عظيمة" لا تريد للناس الحق في الاختيار، ولا تريد الخصوصية، ولا تريد الحق في منع الحمل، ولا الحق في الزواج بما تحب".

وحذر بايدن الأمريكيين من أن الديمقراطية غير مضمونة بسبب الحركة المناصرة لترامب، وقال: "لفترة طويلة، طمأننا أنفسنا بأن الديمقراطية الأمريكية مضمونة. لكنها ليست كذلك. يجب علينا أن ندافع عنها، أن نحميها، أن ننتصر لها. على كل واحد منا أن يفعل هذا".

ووصف البيت الأبيض، الذي نشر مقتطفات متقدمة من خطاب بايدن في فيلادلفيا، بأنه خطاب حول "روح الأمة"، والتهديدات التي تواجه الديمقراطية الأمريكية.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الخطاب سيكون متفائلاً على الرغم من خطورة الموضوع.

المصدر: الصحافة الأمريكية