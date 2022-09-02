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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة اليوم الخميس

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محمد الفلاح - استدل الستار على مباريات الجولة الخامسة من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بإقامة المواجهة الأخيرة بين فريق مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي والتي كانت اليوم الخميس الموافق الأول من شهر سبتمبر الجارى.

مانشستر يونايتد وليستر سيتي

وكان فريق مانشستر يونايتد قد حقق الفوزعلى حساب فريق ليستر سيتي بهدف دون رد عن طريق جادون سانشو في الدقيقة 23 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من قبل ماركوس راشفورد.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق آرسنال المركز الأول في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بعد الفوز في خمسة مباريات على التوالي، بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 9 نقاط، وجاء الترتيب الكامل على النحو التالي:

أرسنال.. 15 نقطة.
مانشستر سيتي.. 13 نقطة.
توتنهام.. 11 نقطة.
برايتون.. 10 نقاط.
مانشستر يونايتد.. 9 نقاط.
.. 8 نقاط.
ليدز.. 8 نقاط.
فولهام.. 8 نقاط.
ساوثهامبتون.. 7 نقاط.
.. 7 نقاط.
برينتفورد.. 6 نقاط.
نيوكاسل يونايتد.. 6 نقاط.
كريستال بالاس.. 5 نقاط.
وست هام يونايتد.. 4 نقاط.
نوتنجهام فورست.. 4 نقاط.
بورنموث.. 4 نقاط.
إيفرتون.. 3 نقاط.
وولفرهامبتون.. 3 نقاط.
أستون فيلا.. 3 نقاط.
ليستر سيتي.. نقطة واحدة فقط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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