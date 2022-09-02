شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة اليوم الخميس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استدل الستار على مباريات الجولة الخامسة من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بإقامة المواجهة الأخيرة بين فريق مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي والتي كانت اليوم الخميس الموافق الأول من شهر سبتمبر الجارى.

مانشستر يونايتد وليستر سيتي

وكان فريق مانشستر يونايتد قد حقق الفوزعلى حساب فريق ليستر سيتي بهدف دون رد عن طريق جادون سانشو في الدقيقة 23 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من قبل ماركوس راشفورد.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق آرسنال المركز الأول في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بعد الفوز في خمسة مباريات على التوالي، بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 9 نقاط، وجاء الترتيب الكامل على النحو التالي:

أرسنال.. 15 نقطة.

مانشستر سيتي.. 13 نقطة.

توتنهام.. 11 نقطة.

برايتون.. 10 نقاط.

مانشستر يونايتد.. 9 نقاط.

ليفربول.. 8 نقاط.

ليدز.. 8 نقاط.

فولهام.. 8 نقاط.

ساوثهامبتون.. 7 نقاط.

تشيلسي.. 7 نقاط.

برينتفورد.. 6 نقاط.

نيوكاسل يونايتد.. 6 نقاط.

كريستال بالاس.. 5 نقاط.

وست هام يونايتد.. 4 نقاط.

نوتنجهام فورست.. 4 نقاط.

بورنموث.. 4 نقاط.

إيفرتون.. 3 نقاط.

وولفرهامبتون.. 3 نقاط.

أستون فيلا.. 3 نقاط.

ليستر سيتي.. نقطة واحدة فقط.