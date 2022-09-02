شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مستشارى البيت الأبيض يُحذر من موجة إنفلونزا سيئة جدًا فى أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر رئيس المستشارين الطبيين للبيت الأبيض أنتونى فاوتشى، من "موجة إنفلونزا سيئة جدًا" في الولايات المتحدة.

وقال أنتوني فاوتشي - في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم/الخميس/ - إن الولايات المتحدة يجب أن تستعد لموجة إنفلونزا سيئة للغاية في وقت لاحق من هذا العام.



وأضاف أنه لوحظ بالفعل موجة إنفلونزا أكثر حدة في نصف الكرة الجنوبي، والذي يواجه سلالات إنفلونزا سنوية جديدة في وقت أقرب ستصل لنصف الكرة الشمالي يجب أن نكون مستعدين لذلك على ما آمل أن تكون انفلونزا وليس ارتفاعًا آخر لفيروس كورونا /كوفيد-19/.

وعلى الرغم من التقارير التي تتحدث عن موجة إنفلونزا أكثر حدة من نصف الكرة الجنوبي، فقد ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية في إرشاداتها أن التوصيات الخاصة بالتطعيم ضد الإنفلونزا هذا العام مماثلة لتوصيات العام الماضي.



وقال فاوتشى إنه يأمل أن تساعد التطعيمات المحدثة في إعاقة الانتشار الفيروسي المتزامن لكل من فيروس كورونا والإنفلونزا.

وباء كورونا محى 20 عاما من التقدم فى القراءة والرياضيات بأمريكا

كشفت نتائج اختبار وطنى فى الولايات المتحدة عن الآثار المدمرة لوباء كورونا على أطفال المدارس الأمريكيين، حيث تراجع أداء الأطفال فى عمر التاسعة فى الرياضيات والقراءة إلى المستويات التى كانت عليها قبل عقدين.

وبحسب ما قالت صحيفة نيويورك تايمز، فإنه لأول مرة منذ أن بدأت اختبارات التقييم الوطنية للتقديم التعليمى فى تعقب إنجازات الطالب فى السبعينيات من القرن الماضى، فإن الطلاب فى سن التاسعة قد تراجعوا فى الرياضيات، وتراجعت درجاتهم فى القراءة بأكبر هامش منذ أكثر من 30 عاما.

وامتد التراجع إلى جميع الأعراق ومستويات الدخل تقريبا، وكانت أسوأ بشكل ملحوظ بالنسبة للطلاب الأقل أداءً. وأظهر أصحاب الأداء الأفضل فى الشريحة المئوية 90% تراجعا طفيفا، بثلاث نقاط فى الرياضيات. بينما انخفض أداء الطلاب فى الشريحة المئوية العاشرة الدنيا بمقدار 12 نقطة فى الرياضيات، أى أربعة أضعاف التأثير.

وقالت بيجى جى كار، مفوضة المركز الوطنى الأمريكى لإحصاءات التعليم، وهى الوكالة الفيدرالية التى أدارت الامتحان فى وقت سابق هذا العام إنها فوجئت بنطاق وضخامة التراجع.

وتم إجراء الاختبارات على عينة وطنية مكونة من 14.800 طفل يبلغون من العمر 9 سنوات، وتمت مقارنتها بنتائج الاختبارات التى أجرتها نفس الفئة العمرية فى أوائل عام 2020، قبل تفشى كورونا. وتقول كار إنه كان هناك تفاوتا بين أصحاب الأداء المرتفع والمنخفض حتى قبل الوباء، لكن الآن أصبح الطلاب ذوو الطلاب المنخفض يتراجعون بشكل أسرع.

