شكرا لقرائتكم خبر عن مدربو التنسيقية يشاركون فى تطوير مهارات مرشحى عضوية المجالس الشبابية الثنائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك نادي مدربي التنسيقية في تدريب الشباب المرشح لعضوية المجالس الشبابية الثنائية الدولية والتي يعد انطلاقة في برنامج الدبلوماسية الشبابية المصرية.

يأتي التدريب، في إطار التعاون بين وزارة الشباب و الرياضة و تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين.

وقدم النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين محاضرة بعنوان قواعد المراسم و البروتوكول.

وشرحت الدكتورة صفاء حسني عضوة تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، تدريباّ عن مهارات العرض و التقديم.

حضر التدريب 184 شاب وشابة ممن اجتازوا اختبارات القبول بنجاح للدخول والمشاركة في البرنامج، بحضور مصطفي مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومعاون وزير الشباب الرياضة، ومن لجنة التنظيم علي هلال.