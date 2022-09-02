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مدربو التنسيقية يشاركون فى تطوير مهارات مرشحى عضوية المجالس الشبابية الثنائية الدولية

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القاهرة - سامية سيد - شارك نادي مدربي التنسيقية في تدريب الشباب المرشح لعضوية المجالس الشبابية الثنائية الدولية والتي يعد انطلاقة في برنامج الدبلوماسية الشبابية المصرية. 

 

يأتي التدريب، في إطار التعاون بين وزارة الشباب و و تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين. 

 

وقدم النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين محاضرة بعنوان قواعد المراسم و البروتوكول. 

 

وشرحت الدكتورة صفاء حسني عضوة تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، تدريباّ عن مهارات العرض و التقديم.

 

حضر التدريب 184 شاب وشابة ممن اجتازوا اختبارات القبول بنجاح للدخول والمشاركة في البرنامج، بحضور مصطفي مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومعاون وزير الشباب الرياضة، ومن لجنة التنظيم علي هلال.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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