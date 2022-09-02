شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني عن حصاد تنسيقية شباب الأحزاب: أصبحوا حلقة وصل بين المواطن والسلطة التنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة المصرية الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا، يرصد حصاد تنسيقية شباب الأحزاب خلال عام، مسلطًا الضوء على إنجازات نواب شباب الأحزاب والسياسيين بغرفتي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عرض إحصائيات المقترحات والمشروعات المقدمة من قبلهم وكذلك الطلبات الخدمية للمواطنين والأهالي في كافة أنحاء الجمهورية.

من جانبه، قال البرلماني، عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة المصرية الأولى، إن نواب التنسيقية أصبحوا محطة مهمة في الحياة السياسية، لافتًا إلى إنهم حلقة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية.

وأضاف، نواب التنسيقية يمثلون عين وصوت الناس للسلطة التليفزيونية من خلال استخدام كافة الأدوات الرقابية التي يكفلها الدستور المصري سواء من خلال طلبات الإحاطة أو الاستطلاعات أو الطلبات الخدمية، وغيرها من أمور، لافتًا إلى أن أعضاء التنسيقية هم شباب يستخدمون أساليب حديثة فضلًا عن تواجدهم الدائم وسط الناس.