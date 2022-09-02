شكرا لقرائتكم خبر عن تشجير الميادين ورحلة طلابية وقوافل طبية وغذائية ومعارض مدرسية مخفضة وندوات تثقيفية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

فى محافظة قنا

أعلنت الحزب بالمحافظة، عن وصول 4700 شجرة كمرحلة أولي لزراعتها بالشوارع في كافة أرجاء المحافظة ضمن المبادرة التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لزراعة 100 مليون شجرة بمختلف محافظات مصر، وتستهدف المبادرة تشجير وزراعة جانبي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والميادين والشوارع، لزيادة الرئة الخضراء في المدن، وشارك اليوم محافظ قنا، زراعة مجموعة من الأشجار بشوارع مدينة قنا موجها المسئولين بضرورة الاهتمام بفعاليات تنفيذ المبادرة باعتبارها مبادرة قومية، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

كما نظمت أمانة مركز قوص، ندوة تثقيفية موسعة حول "التغيرات المناخية.. التحديات والمواجهة"، فى مقر الحزب بالمدينة، وتناولت الندوة التعريف بظاهرة التغيرات المناخية وآثارها السلبية علي مصر ودول القارة الأفريقية ودول العالم أجمع كما تناولت الندوة الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد ودور الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي البيئى والطرق وآليات العمل لمجابهة تلك التغييرات وذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن بالتصدي لظاهرة التغيرات المناخية ونشر الوعي البيئي.

كما نظمت أمانة مركز أبوتشت، ندوة موسعة حول "التغيرات المناخية.. التحديات والمواجهة"، فى مقر الحزب بالمدينة، وأشار المشاركون في الندوة، إلى إن الحزب أطلق سلسلة من الندوات للتوعية بخطورة التغيرات المناخية بجميع مراكز المحافظة، وذلك تماشيا مع مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي "اتحضر للأخضر"، وأكد المشاركون في الندوة على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 في شرم الشيخ، وأن قضية التغيرات المناخية، باتت من أكثر القضايا التي تمس كافة الأنشطة البشرية مما جعلها أحد التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الحزب سيقوم بزراعة 3000 شجرة مثمرة موزعة على جميع أمانات الحزب بالمحافظة، كما تناولت التعريف بظاهرة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مصر ودول العالم، والجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، كما ناقشت خلال الندوة تغير المناخ ودور الانبعاثات الكربونية في تلوث البيئة، وتأثيرات الاحتباس الحراري على المناخ، وتطرق المشاركون فى الندوة إلى دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية في التوعية بخطورة تغير المناخ، دور السياسات العالمية في تهيئة الجو المناسب لرفع التوعية بالمشكلات البيئية والمناخية، وذلك بالمواكبة مع مؤتمر التغيرات المناخية الذي سيُعقد بشرم الشيخ في شهر سبتمبر المقبل، واهتمام الدولة المصرية بالتوعية بآثار التغيرات المناخية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 والإستراجية المصرية لتغير المناخ 2050.

وفي محافظة الوادى الجديد،

نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "الاستقرار السياسي وأثره في بناء مصر الجديدة"، في قرية بدخلو، وأكد المشاركون في الندوة، علي إنه "لولا الاستقرار السياسي والأمني في مصر، الذي نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إرساء دعائمه، في ظل منطقة مضطربة تعانى أزمات سياسية، واضطرابات أمنية- ما نجحنا في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تحقق التقدم الاقتصادي، وما صمدنا في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتجاوز أزمة الأسواق الناشئة، والقدرة على التعامل المرن في مواجهة التقلبات والتحديات الاقتصادية التي تشهدها أسواق المال العالمية، على نحو يحظى بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية"، وأضاف المشاركون في الندوة، أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، واستطعنا تحويل التحديات إلى فرص واعدة للاستثمار، والتنمية الشاملة ترتكز على بنية تحتية قوية محفزة للقطاع الخاص، وقادرة على الوفاء بمتطلبات المشروعات الاستثمارية، حيث توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، وتطوير وإنشاء شبكة طرق وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتوفر العملة الصعبة أيضًا، والأمن والأستقرار.

كما تنظم أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية القلمون، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية، ومستشفى الداخلة العام، بالوحدة الصحية بقرية القلمون، وتشمل القافلة تخصصات جراحة عامة، وباطنة، وأطفال، وأسنان، وصيدلية.

وفي محافظة القليوبية،

نظمت أمانة مركز بنها، ندوة خدمية تحت عنوان، "معاش تكافل وكرامة"، وذلك في مقر أمانة المركز، وتناولت الندوة، شرح برنامج تكافل وكرامة الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك الشروط الخاصة بالمرأة المعيلة والتى تعول أطفال من سن يوم وحتى 18 سنة ضمن برنامج تكافل وكرامة وكذا المتزوج ويعول ولا يعمل وغير مؤمن عليه وكرامة للشيخ فوق 65 سنة، وأكد المشاركون في الندوة، على أن البرنامج هام لمساعدة شريحة جديدة فى المجتمع تستحق الاهتمام، مع توضيح أهمية البرنامج ومساعدة الناس في الحصول على حقوقهم.

كما نظمت أمانات مراكز بنها ومدينة كفر شكر، قافلة طبية شاملة مجانية، في كفر عزب وقرية كفر الشموت، للكشف المجاني وصرف العلاج الذي وصفه الطبيب بالمجان، لأهالي المدينة.

كما تنظم أمانة مركز شبين القناطر، ندوة توعية بيئية اليوم الخميس، ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر"، واستعدادا ليوم البيئة العالمى، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف، بالقاعة الفرعونية في طحانوب علي الشارع العمومي.

وفى محافظة الجيزة،

شهدت حزمة فاعليات ومبادرات نفذتها أمانات حزب مستقبل وطن لخدمة الأهالي في مختلف المجالات بكافة مراكز وأقسام المحافظة، ففي قسم الجيزة، واصلت أمانة الحزب دعم ذوي الهمم بالمشاركة في الاحتفال السنوي لفريق التحدي لذوي القدرات الخاصة ووقعت أمانة الحزب كذلك بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الرعاية الصحية الرائدة لتقديم الخدمات العلاجية لمنتسبي الحزب بنسب خصم كبيرة ومجانًا لأهالي الدائرة من الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مركز البدرشين أقامت أمانة الحزب بالمركز احتفالية كبرى بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب لتكريم الطلبة أوائل الثانوية وحملة الماچيستير وحفظة القرآن الكريم من أبناء قرية سقارة، ونظمت أمانة الحزب بمركز أطفيح المعرض 76 للأسرة المصرية وسط إقبال كبير من الأهالي على المنتجات والمستلزمات المدرسية صاحبة التخفيضات الكبيرة، وذلك في الوقت الذي أطلقت فيه أمانة المركز قافلتها الطبية المجانية رقم 321 بقرية صول في تخصصات الباطنة والرمد والتحاليل الطبية.

وفي محافظة البحر الأحمر،

نظمت أمانة مدينة الغردقة، ندوة تثقيفية، حول "التغيرات المناخية والزيادة السكانية والتمكين الإقتصادى" و"جهود الدولة المصرية فى مجال مكافحة التغيرات المناخية"، وذلك بقاعة جهاز شئون البيئة، وتناولت التعريف بظاهرة التغيرات المناخية وآثارها السلبية علي مصر ودول القارة الأفريقية ودول العالم أجمع، كما ناقشت الندوة، جهود الدولة المصرية المبذولة في هذا الصدد ودور الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي البيئى والطرق وآليات العمل لمجابهة تلك التغييرات، وتطرقت الندوة إلى مناقشة، دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية في التوعية بخطورة تغير المناخ وذلك بالمواكبة مع مؤتمر التغيرات المناخية الذي سيُعقد بشرم الشيخ في شهر سبتمبر المقبل.

كما تنظم أمانة المهنيين بالمحافظة، ندوة تحت عنوان "قوتك في فكرتك"، حول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تهم المرأة المعيلة، اليوم الخميس، فى مقر الحزب، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.

وفي محافظة أسيوط،

أقامت أمانة مركز منفلوط، معرضا لبيع المستلزمات المدرسية، والأدوات المدرسية، ويضم المعرض المستلزمات الدراسية من شنط مدرسية وأدوات مكتبية وأحذية وملابس مدرسية، حيث سيتم بيع هذه السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 20% إلى 35% عن مثيلتها بالأسواق الخارجية وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي.

كما نظمت أمانة مدينة ابنوب، احتفالية لتكريم أوائل الطلبة من الشهادة الثانوية العامة وقيادات التعليم بالإدارة التعليمية، كما تم تكريم مديرى المدارس التى تخرج منها الأوائل، كما تم تكريم القيادات التعليمية بالإدارة.

وفي محافظة مطروح،

تواصل أمانة مركز مطروح، تنظيم احتفالية لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين في الشهادة الثانوية العامة، والتي تنظمها أمانة التعليم والبحث العلمى، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب، وعدد من قيادات العملية التعليمية بالمحافظة، تقديرا لجهودهم فى ما يبذلونه من عطاء من أجل الارتقاء بالتعليم والمتعلم، وتم توزيع شهادات التقدير والهدايا التذكارية على المكرمين وسط فرحة المكرمين وأسرهم الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي يبذلها حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح.

وفى محافظة سوهاج،

تواصل أمانة مركز المراغة، من توفير السيارات المتنقلة والثابتة الجاهزة، لبيع المواد الغذائية والأسماك بأسعار مخفضة، في منطقة الشيخ المراغي كأحد مبادرات الحزب المستمرة حيث يتراوح الكيلو مابين 15 جنيه و20 جنيه.

وفي محافظة الأقصر،

نظمت أمانة مركز ببندر الأقصر، ندوة تثقيفية عن التغيرات المناخية بمقر الحزب، بحضور قيادات وأعضاء أمانة بندر الأقصر وعدد من الاهالي والمواطنين، وتناولت الندوة التعريف بأضرار وآثار التغيرات المناخية وأثرها على البيئة والمجتمع والأفراد، وتأثير التقلبات المناخية على مقومات استمرار الحياة على كوكب الأرض، وعلى حياة البشر بشكل عام، ويشار إلى أن الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات والأنشطة التي ينفذها الحزب للتعريف بالتغيرات المناخية حيث سبقها تنظيم ندوة في مركز ارمنت وذلك في إطار الاستمرار في تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات بهدف نشر الوعى بقضايا تغير المناخ وإلقاء الضوء على ما يتم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال، والتعريف والتوعية بقمة المناخ التي ستستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

وفي محافظة بورسعيد،

نظمت أمانتا الصحة والمرأة بالمحافظة، ندوة تثقيفية وتوعوية تحت عنوان "التأمين الصحي الشامل واجبات وحقوق"، وأقيمت الندوة بمكتبة مصر العامة، بحضور العشرات من أهالي محافظة بورسعيد، وتناولت الحديث حول كل المعلومات التي تهم المواطن البورسعيدي في منظومة التأمين الصحي الشامل وما له وما عليه.

وفي محافظة الفيوم،

نظمت أمانة مركز طامية، ندوة تثقيفية، تحت عنوان، "التغيرات المناخية ومدى تأثيرها عالمياً ومحلياََ"، وناقشت الندوة أسباب التغيرات المناخية والعواقب المترتبة عليها وآثارها في البيئة وتأثيرها على صحة الإنسان.

وفى محافظة المنيا،

نظمت أمانة الشباب بالمحافظة، ندوة توعوية، تحت عنوان "التنمية المستدامة والطاقة المتجددة"، في إطار الخطة الإستراتيجية لمناخ مصر 2050 وذلك بمقر أمانة الحزب بالمحافظة، ويأتي ذلك استمرارا لإستراتيجية حزب مستقبل وطن في بناء وعي المواطن ودعم مسيرة البناء والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وفى محافظة الدقهلية،

نظمت أمانة مدينة المنصورة الجديدة، رحلة مجانية لطلاب مسابقة "أوائل الطلبة" والذين شاركوا في تصفيات الجمهورية بالمراحل التعليمية المختلفة لمدينة المنصورة الجديدة، حيث شارك بالرحلة خمسون طالبا وطالبة من مدارس "السلام الابتدائية بالعصافرة" و مدرسة "محمد أحمد موسي سرحان" الإعدادية مركز المنصورة ومدرسة "رفعت عاشور" الثانوية بنين بميت سلسيل، وبحضور مشرفي الطلاب بالمدارس وأمانة العلاقات العامة واللجنة المنظمه بالحزب، وشملت الرحلة زيارة لجامعة المنصورة الجديدة وهى من أول أربع جامعات أهلية بالجمهورية، وتقديم شرح عن مميزات الجامعة التى تعد من الجامعات الذكية، فضلا عن تقدميها منح دراسية للطلاب المتفوقين كما قام الطلاب بجولة في مدرجات ومعامل الجامعة، كما شملت الرحلة يوم ترفيهي علي إحدى الشواطئ الخاصة بمدينة المنصورة الجديدة والذى تم إفتتاحه مؤخرا.

وفى محافظة أسوان،

تواصل أمانة مركز نصر النوبة، إقامة معارضه لبيع المستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة، فى قرية بلانة، ويضم المعرض كميات من الأدوات الكتابية والكتب والملابس المدرسية والحقائب والأحذية، وشهد المعرض حضورا كبيرا من أبناء قرية بلانة واقبالا كثيفا مثمنين جهود الحزب الحثيثة نحو خدمة المواطنين.

كما تواصل أمانة مركز إدفو، تنظيم القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة مسببات فقدان البصر أعمالها فى قرية الرمادى بحرى وتوابعها بالمركز، وبالتعاون مع مركز برادة لطب وجراحة العيون، وشهدت القافلة الطبية، إقبالا كثيفا من مواطنى قرية الرمادى ونجوعها خاصة وأن القافلة قد حققت نجاحا كبيرا خلال ممارستها أعمالها بمدينة إدفو فى المرحلة الأولى.

كما نظمت أمانة مركز دراو، ندوة تثقيفية موسعة حول الإرهاب الإلكتروني والأمن القومى بمقر الحزب، وتناولت الندوة الأساليب التى يتبعها بعض مروجى الإشاعات من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة والتي من شأنها أن تؤثر على فكر الشباب وتؤدى إلى التأثير فى قيم الولاء والانتماء لديهم، كما تناولت الندوة أيضا سبل حماية الأمن الفكرى لدى شبابنا وتوعيتهم بكل ما من شأنه أن يؤدى إلى زعزعة فكرهم وعقيدتهم تجاه وطنهم.

وفى محافظة الإسكندرية،

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، مبادرة لتنظيم سلسلة من الفعاليات تتعلق بالتغييرات المناخية وآثارها، وذلك بالتزامن مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27 )، وفي إطار الدور المجتمعى التى ينتهجه حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تدعم الدولة المصرية، وتستهدف الفعاليات تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى وحث المواطنين وخصوصًا الشباب على المشاركة فى الحفاظ على البيئة، وتتضمن المبادرة تتضمن عدد من الفعاليات من ضمنها، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" لتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة للمواطنين، فضلاً عن حملات لتنظيف الشواطئ، وحملة طرق أبواب للحفاظ على "بيئة نظيفة"، حيث في أمانة الدخيلة، شاركت هيئة مكتب الأمانة، بمنطقة مساكن طلعت مصطفى، لتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة للمواطنين بهذه المنطقة، كما قامت الأمانة برفع كفاءة النظافة وتجميل مساكن طلعت مصطفى حيث تم طلاء ودهان الأرصفة بالشارع الرئيسي وكذلك تم زراعة عدد من الأشجار لتجميل المنطقة ورفع المظهر الحضاري بالمنطقة، وبالتعاون مع الحي، تم صيانة و تطهير شنايش وبلاعات الصرف بالمساكن وتم صيانه عدد من الكشافات وأعمدة الإنارة بمحيط المساكن ورفع المخلفات ودهان محيط مسجد معاذ بن جبل بالهانوفيل، وفي أمانة مينا البصل، انطلقت فاعلية "بيئة نظيفة" بالتعاون مع شركة نهضة مصر ، من أجل رفع القمامة وإعادة المظهر الجمالي لمنطقة مساكن جنوب المتراس، وفي العامرية ثان، أطلقت هيئة مكتب أمانة العامرية ثان، حملة "بيئة نظيفة"، لتطهير ورفع المخلفات من عدد من مناطق العامرية مساندة لدور الدولة في الحفاظ على بيئة نظيفة للجميع.

وفي محافظة الإسماعيلية،

أقامت أمانة مركز القنطرة غرب، معرضا لبيع الملابس المدرسية بأسعار مخفضة، في مقر المعرض بشارع التحرير بجوار مسجد المطافي.

كما أعلنت أمانة قسم أول، عن تنظيم قافلة طبية، للكشف المبكر عن أورام الثدى والرقبة والجهاز الهضمى والغدد الصماء وأورام الرحم وأورام الكلى فى الوحدة الصحية الملحقة بالجامع العباسى بالمحطة الجديدة، السبت المقبل.

وفي محافظة المنوفية،

نظمت أمانة مركز أشمون، قافلة طبية لأمراض العظام والباطنة والصدر والأطفال وحديثى الولادة والتحاليل الطبية إضافه للكشف المبكر عن سرطان الثدى وإعتلال الكلى، مع توفير مصل كورونا جميع الجرعات، فى الوحدة الحزبيّة بقرية طليا، ولاقت القافلة اقبالا مميزا من أهالى القرية، ويذكر أن معظم المترددين على القافلة من كبار السن. الأمر الذي يجعل قيادات الحزب دائما مستعدين لتقديم خدمه مميزة ومستمرة .

وفي محافظة الغربية،

أقامت أمانة مركز طنطا، معرضا لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة لأهالي قرية فيشا سليم والقري المجاورة، ويطرح المعرض مستلزمات المدارس، تزامنا مع استعداد الأسر بمركز طنطا لاستقبال العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة، ويشمل المعرض كل مستلزمات الطالب خلال العام الدراسي من أدوات مكتبية وكتب وكشاكيل بأنواعها بالإضافة إلى الأدوات الجلدية التي يحتاجها طلاب المدارس وكذلك الشنط المدرسية بالإضافة إلى أجهزة الآلات الحاسبة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.