شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن التنسيقية: نشهد مرحلة ذهبية بمجال حقوق الإنسان في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إننا نشهد مرحلة ذهبية بمجال حقوق الإنسان في مصر خاصة مع اطلاق الرئيس استراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وهى مرتبطة بحقوق الإنسان بشكله الأوسع والأكمل.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات لبرنامج السلطة التشريعية، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الاستراتيجية الوطنية تشمل حقوق مدنية وسياسية وحقوق اجتماعية واقتصادية وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة ولبناء القدرات، مشيرا إلى أن الـ4 محاور التي تتضمنها الاستراتيجية هامة للغاية .

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مجلس النواب يراقب أداء الحكومية بما يتوافق مع استراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتم عقد لقاءات مع كل الوزارات للتأكد أن كل وزارة شكلت وحدة لحقوق الإنسان .