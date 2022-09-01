شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ورسميًا.. ليفربول يعُلن التعاقد مع آرثر ميلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي تعاقده مع البرازيلي آرثر ميلو من صفوف فريق يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ليفربول يعُلن التعاقد مع آرثر ميلو

ونشر فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس الموافق الأول من شهر سبتمبر الجارى عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" فيديو لإعلان صفقة التعاقد مع آرثر ميلو حيث قال:"نعم، إنه لاعب خط وسط جديد في صفوف الفريق، نتمني من الجميع الاستمتاع".

وأضاف:"يسعدنا، الإعلان في الوقت الحالى عن ضم آرثر ميلو من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2022-2023".

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وكان فريق ليفربول قد حقق الفوز على حساب نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي كانت في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023.