شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد وليستر سيتي بفوز مانشستر يونايتد بهدف دون رد في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم 2022-2023، على ملعب كينج باور.

ملخص ونتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

وكان فريق مانشستر يونايتد قد حقق الفوز في الشوط الأول من المواجهة حيث تقدم الفريق مبكرًا في الدقيقة الثالثة والعشرين من المواجهة عند طريق جادون سانشو بعد تمريرة من قبل ماركوس راشفورد لينتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد.

وفي الشوط الثاني دفع مدرب ليستر سيتي حاول لاعبوا الفريق من تسجيل هدف التعادل ولكن دون جديد لتنتهى المواجهة بتقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي

حراسة المرمي: دافيد دي خيا

خط الدفاع: ديوغو دالوت، رافائيل فاران، ليساندرو مارتينيز، ثيريل مالاسيا

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، كريستيان إريكسن، انتوني إيلانجا

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، جادون سانشو، ماركوس راشفورد