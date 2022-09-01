شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم.. نجم اليوفي يقترب بشدة وتطورات في صفقة أوباميانج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن الأخبار الخاصة بنادي تشيلسي اليوم الخميس الموافق 1 من شهر سبتمبر الجاري.

ونرصد لكم من خلال موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، الأخبار الخاصة بنادي تشيلسي اليوم، وذلك يأتي كالتالي..

دينيس زكريا يُوافق على فكرة الانتقال إلى تشيلسي

أشارت العديد من التقارير الصحفية اليوم الخميس على اقتراب نجم نادي يوفنتوس الشاب، دينيس زكريا على الانتقال إلى صفوف البريميرليج وتحديدًا إلى تشيلسي.

ويسعى نجم اليوفي إلى الرحيل عن السيدة العجوز، بسبب قلة مشاركته مع الفريق.

ولم يشارك زكريا منذ انتقاله لليوفي في يناير الماضي سوى 15 مُباراة فقط لا غير في كافة المُسابقات، ناجحًا في تسجيل هدف، وصناعة مثله.

وبحسب المعلومات الواردة من جانب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو فإن تشيلسي قدم بالفعل عرض لإدارة السيدة الهجوم لضم زكريا عن طريق الإعارة مع وجود بند للشراء.

مشيرًا إلى أن إجراءات تمام الصفقة تتم خلال الوقت الحالي.

وفي السياق ذاته يرتبط لاعب الوسط بعقد مع طويل مع ناديه يوفنتوس، سارٍ حتى صيف 2026.

تشيلسي يضع الرتوش الأخيرة على صفقاه الهجومية الجديدة

يضع تشيلسي الرتوش الأخيرة على صفقة ضم المهاجم الجابوني أوباميانج، لتعزيز صفوف الفريق بداية من الموسم الجاري.

وبحسب المعلومات الواردة من جانب الصحفي رومانو، فإن الدولي الجابوني أصبح قريب للغاية لتزيين صفوف البلوز خلال الفترة الجارية.

موعد مباراة تشيلسي ووست هام القادمة في الدوري الإنجليزي 2022/2023

يقع وست هام ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي مساء السبت القادم الموافق 3 من سبتمبر الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

موقف تشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

يرتكز تشيلسي في المركز العاشر برصيد 7 نقاط فقط لا غير.