شكرا لقرائتكم خبر عن يعود من جديد.. فولهام يعلن عن تعاقده مع ويليان فى الصيف الجاري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي فولهام الإنجليزي عن تعاقده مع الجناح البرازيلي ويليان نجم تشيلسي الإنجليزي وأرسنال السابق، يأتي ذلك بعدما خاض اللاعب تجربة قصيرة داخل الدوري البرازيلي استمرت لعام واحد وفقط، قبل أن يعود اللاعب لخوض تجربة ثالثة مع نادي مختلف داخل البيرميرليج.

وجاء انتقال اللاعب لنادي فولهام فى صفقة إنتقال حر، خاصة بعد فسخ اللاعب تعاقده مع ناديه البرازيلي بالتراضي، لا سيما أن اللاعب استمر أكثر من شهرين فى فترة الإنتقالات الصيفية الحالية دون نادي، ليأتي فولهام فى اللحظات الأخيرة ليعلن عن ضمه للاعب.



أسباب دفعت مسئولي فولهام للتعاقد مع اللاعب

وذكرت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية أن تعاقد فولهام مع البرازيلي ويليان جاء لعدة أسباب، يأتي على رأسها خبرة اللاعب الكبيرة فى اللعب داخل الدوري الإنجليزي، مما سيسهل عليه كثيرًا من التأقلم مع فريقه الجديد، إضافة إلى أن اللاعب جاء للفريق فى صفقة إنتقال مجاني.

كما أكد مسئولي فولهام عن ثقتهم الكبيرة من تألق اللاعب، خاصة أن النادي من أندية الوسط وليس لديه أي أهداف للمنافسة على أي شئ، مما سيجعل اللاعب يظهر بشكلًا مختلفًا، خاصة فى ظل عدم وجود أي ضغوط فى هذه المرحلة مع الفريق.



ويليان يكشف عن رأيه بالإنضمام إلى فولهام

ومن جانبه أكد اللاعب عن سعادته بالعودة للدوري الإنجليزي مرة أخري، خاصة أنه تألق فى هذه المسابقة بشكل كبير، الشئ الذي جعل اسم ويليان معروفًا للجميع، متمنيًا أن تكون خطوته المقبلة مع فولهام مليئة بالعروض الجيدة وإستعادته لمستواه المعهود.