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بعدة طعنات.. مقتل امرأة داخل منزلها وسط بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "امرأة قتلت داخل منزلها ضمن منطقة الكرادة بأسلوب الطعن بالسلاح الابيض بانحاء متفرقة من الجسم".

واضاف انه "تم التبليغ من قبل رجل توجه الى دار طليقته ولاحظها مصابة ومفارقة الحياة".


واشار المصدر الى انه "تم توجيه ضابط الاستخبارات والتحفظ على طليقها لحين اكمال التحقيقات".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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