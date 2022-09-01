انت الان تتابع خبر بعدة طعنات.. مقتل امرأة داخل منزلها وسط بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "امرأة قتلت داخل منزلها ضمن منطقة الكرادة بأسلوب الطعن بالسلاح الابيض بانحاء متفرقة من الجسم".

واضاف انه "تم التبليغ من قبل رجل توجه الى دار طليقته ولاحظها مصابة ومفارقة الحياة".



واشار المصدر الى انه "تم توجيه ضابط الاستخبارات والتحفظ على طليقها لحين اكمال التحقيقات".