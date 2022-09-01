انت الان تتابع خبر النجف تحدد سعر الامبير وساعات عمل المولدات الاهلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "قررت اللجنة المشكلة بأمر محافظ النجف الأشرف والمكلفة بتحديد سعر الامبير ان تكون الية العمل لشهر ايلول /2022 كالتالي:

1- يكون التشغيل من الساعة 12 ظهرا الى الساعة 5 صباحا وبالتناوب مع التيار الوطني.



2- يكون سعر الامبير 8000 دينار.3- كل اربع ساعات تشغيل متواصل ساعة واحدة استراحة".

واضافت انها "تهيب بالاخوة اصحاب المولدات الالتزام بالية التشغيل و التسعيرة تجنبا للعقوبات و رفع المولدة".