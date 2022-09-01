انت الان تتابع خبر البيت الابيض: لن نقيم منطقة منزوعة السلاح حول زابوروجيه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت مصادر صحفية امريكية عن كيربي قوله: "لقد كان الرئيس واضحا في أنه لن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا، لذلك لا أرى أي دور للولايات المتحدة في إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه"، مضيفا "نتطلع إلى أن تكون هناك منطقة منزوعة السلاح حول المحطة".



ويتواجد حاليا خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتفقد وتقييم المحطة من الأضرار التي لحقت بها وظروف العمل فيها، وذلك جراء القصف الأوكراني المستمر لها.