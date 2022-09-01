رسالة بالتفاصيل.. التموين توضح كيفية معرفة قيمة الدعم الاستثنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المقررات التموينية لشهر سبتمبر بالزيادة الجديدة لما يقرب من ٩ ملايين بطاقة.

وحرصت الوزارة، على إرسال رسائل نصية لأصحاب بطاقات التموين، من الأسر الأولى بالرعاية على بون صرف الخبز، لإبلاغهم بقيمة الدعم الاستثنائي المقرر لهم والذي يتم صرفه فى صورة حزمة من السلع التموينية اعتبارًا من اليوم ولمدة 6 أشهر وتتضمن زيادة الدعم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التى تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر، سيتم إضافة 300 جنيه لها.

وأوضحت وزارة التموين، أنها بدأت إرسال رسالة نصية على بون صرف الخبز لمستحقى الزيادة الاستثنائية على البطاقة التموينية، بزيادة الدعم 100- 300 جنيه على البطاقة حسب عدد الأفراد بكل بطاقة، تفيدهم بقيمة الدعم المخصص لهم.

وأعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل الحزمة الاجتماعية الاستثنائية والمقرر تنفيذها بداية من أول شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم إضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة الموجود بها أسرتان لثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من 3 أسر.

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