ضبط مسجل خطر بحيازته 100 تذكرة هيروين في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث مركز شرطة الرياض في كفر الشيخ، القبض على مسجل خطر يقيم في إحدى القرى التابعة لمركز الرياض، وبحيازته كمية كبيرة من جوهر الهيروين المخدر.

وفي التفاصيل تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرياض، يفيد بضبط وحدة مباحث المركز المدعو "ف.ش.ح"، 43عامًا، عاطل، ويقيم بقرية المغاغة التابعة لمركز الرياض، وذلك بحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر عبارة عن لفافات بغرض الاتجار.

وردت معلومات إلى الرائد محمد قطاطو، رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، باتجار المتهم في المواد المخدرة، وتبين من سجله الأمني أنه مسجل خطر شقي فئة "أ" سرقات عامة، وسبق اتهامه في 35 قضية ما بين مخدرات، وسلاح، وسرقة بالإكراه، وسرقات متنوعة.

وكشفت التحريات التي أجراها رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، ومعاونيه، تحت إشراف اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية، صحة ما ورد من معلومات بخصوص المتهم.

ألقي القبض على المتهم خلال إعداد كمين أمني، وبحوزته 100 تذكرة من جوهر الهيروين المخدر بغرض الإتجار، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتف محمول لاستخدامه في نشاطه الإجرامي لتسهيل الأتصال على عملائه، وبندقية خرطوش، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، و7 طلقات تستخدم لذات الأسلحة.

حُرر بذلك المحضر رقم 12385 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الرياض، وبعرضه على النيابة العامة أمر المستشار يحيى السقعان، رئيس نيابة مركز كفر الشيخ، والرياض، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى له التجديد في الموعد القانوني.