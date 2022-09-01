محمود الفولي يجري جولة تفقدية لمتابعة أعمال الصيانة بمدارس السويس الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



أجرى الأستاذ محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، رفقة أحمد عبد الحميد، مدير عام التعليم الفني، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الصيانة بمدارس السويس الفنية.

وأكد "الفولي"، على ضرورة وضع الخطوط العريضة لأعمال الصيانة والترميمات المطلوبة وكيفية التعاون في تنفيذ تلك الأعمال على أكمل وجه للانتهاء منها قبل العام الدراسي الجديد بوقت كافٍ، ويأتي ذلك لضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير عوامل الجذب للطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة، إننا نسعى هذا العام لتقديم نموذج مختلف عن الأعوام السابقة من حيث الانضباط والالتزام بكافة المعايير التي تضمن ذلك.