الأرجنتين تعلن ثالث وفاة بالتهاب رئوي غامض لسيدة سبعينية قد تكون "المريضة صفر"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطات الصحية في الأرجنتين، الخميس، أن شخصا ثالثا توفي بسبب "التهاب رئوي مجهول المصدر" في عيادة في توكومان بشمال غرب الأرجنتين.

وقال وزير الصحة الإقليمي، لويس ميدينا رويز، للصحفيين إن تسعة أشخاص، من بينهم ثمانية أفراد من الطاقم الطبي في العيادة الخاصة نفسها، أصيبوا بمرض في الجهاز التنفسي وتوفي ثلاثة منهم منذ يوم الاثنين.

وقال الوزير إن الاختبارات جارية لمعرفة منشأ المرض، مؤكدا أنه "تم استبعاد فيروس كورونا والأنفلونزا من النوعين أ وب.".

ونُقلت عينات إلى المختبر المرجعي الأرجنتيني معهد مالبران في بوينوس أيرس، للكشف عن طبيعة الفيروس الغامض.

وأضاف الوزير أن الضحية الثالثة "مريضة في السبعين من العمر كانت تعالج في المستشفى" بعد إجراء عملية جراحية في نفس المستشفى الذي يضم الحالات الأخرى من أفراد الطاقم الطبي، مشيرا أنها قد تكون، مبدئيا، "المريضة الرقم صفر" لكن هذا الأمر قيد النظر.

وكان الوزير قد وصف الأعراض المشتركة لدى المرضى بأنها "حالة تنفسية حادة مع التهاب في الرئتين مشابهة جدا لكوفيد، لكن تم استبعاد ذلك".

وظهرت أعراض المرض على الحالات الست الأولى، بين 18 و 22 أغسطس/آب، بينما سجلت الحالات الثلاث الأخرى أعراض المرض بين 20 و 23 من الشهر نفسه.

ومن بين الحالات الثلاث الجديدة، أُدخلت حالتين إلى المستشفى، في حين تجري متابعة حالة واحدة في المنزل.

واعتبر وزير الصحة في توكومان، الأربعاء، أن منشأ المرض قد يكون عاملا معديا لكن بدون استبعاد "الأسباب البيئية السامة".

وتجري السلطات، حاليا، فحوصات على المياه وأنظمة تكييف الهواء.

(بي بي سي)