شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوكالة الأوروبية للأدوية ترخّص لقاحي فايزر وموديرنا المطورين المضادّين لأوميكرون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الخميس، على استخدام نسختين من لقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا معدّلتين للتصدّي للمتحوّرة أوميكرون من فيروس كوفيد-19، في خطوة ترمي لاستخدامهما في جرعة معزّزة هذا الشتاء للحؤول دون تفشّي موجة وبائية جديدة.

وقالت الوكالة ومقرّها في أمستردام، إنّ هاتين النسختين من اللّقاحين تستهدفان ”المتحورة أوميكرون بي-إيه.1 بالإضافة إلى السلالة الأصلية“ من فيروس كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في 2019.

وأضافت أنّ الأشخاص الذين سيكون بمقدورهم تلقّي جرعة من أحد هذين اللقاحين هم من تزيد أعمارهم عن 12 عامًا وتلقّوا جرعة واحدة على الأقلّ من أحد اللّقاحات الأولية المضادّة لكوفيد-19.

وهاتان النسختان تمّ تعديلهما انطلاقًا من كوميرناتي وسبايكفاكس، اللقاحين الأصليين اللذين طوّرتهما فايزر/بايونتيك وموديرنا على التوالي.

ومع ذلك، فإنّ هاتين النسختين الجديدتين لا تستهدفان متحورتي أوميكرون ”بي إيه.4″ وبي إيه.5“ اللتين ظهرتا في الأشهر الأخيرة وأصبحتا مهيمنتين في العالم.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قالت مؤخرًا، إنّها تعتزم الموافقة ”اعتبارًا من الخريف“ على نسخ أخرى معدلة تستهدف هاتين المتحورتين الفرعيّتين.

وفي كندا، وافقت السلطات الصحية اليوم الخميس، على النسخة المعدلة من لقاح موديرنا المضادة للمتحورة أوميكرون.

وقال الدكتور هوارد نجو، نائب رئيس هيئة الصحة العامة الفدرالية، خلال مؤتمر صحفي، إنّ كندا اشترت 12 مليون جرعة من هذا اللّقاح الجديد وهي تأمل أن تتمكن من بدء استخدامه في حملة تطعيم اعتبارًا من نهاية أيلول/سبتمبر الجاري.

من جهتها، قالت وزارة الصحّة الكندية، إنّ التجارب السريرية التي أجريت على اللّقاح الجديد أظهرت استجابات مناعية ”أعلى بكثير“ من سابقاته ضد متحورات أوميكرون.

لقاح "مطوّر" يستبق عودة "أوميكرون"

بينما يستمرّ التراجع النسبي في حالات الإصابة الجديدة والوفيات بفيروس كوفيد19 في كل أنحاء العالم، تستعدّ الولايات المتحدة لموسمي الخريف والشتاء المقبلين، حيث من المتوقّع أن ينتشر فيه متغيّر "أوميكرون" على نطاق واسع.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الأربعاء، على لقاحات معدّلة ضد فيروس كورونا المستجد، طوّرتها شركتا "موديرنا" و"فايزر"، لاستهداف المتغيّرات الفرعية السائدة حاليًا.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (أف دي إيه) أن اللقاح المعدّل عبارة عن لقاح ثنائي التكافؤ يُستخدم كجرعة معززة واحدة لمدة شهرين على الأقل بعد التلقيح الأولي أو المعزز. وتحتوي هذه اللقاحات المعدّلة على مكوّنين من الحمض النووي الريبي (mRNA) للسلالة الأصلية من الفيروس، والآخر المشترك بين سلالتي "BA.4" و"BA.5" لمتغير "أوميكرون".