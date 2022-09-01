شكرا لقرائتكم خبر عن الصفحة الرسمية للحوار الوطنى تنشر الإطار الزمنى للحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، الإطار الزمنى للحوار، حيث قالت :"تفصلنا خُطوة واحدة عن بداية مرحلة هامة من مراحل الحوار الوطنى، فمع بزوغ شمس الخامس من سبتمبر ينعقد الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطني، لتحديد منسقي المحاور الثلاث، ومقرري اللجان الخمسة عشر ومساعديهم لنعلن معها الانتقال من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ، والتي ستضم جلسات نقاشية متعددة تجمع كافة قوى الشعب المصري بمختلف أطيافه وتوجهاته".