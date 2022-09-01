شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية من معرفة القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد وليستر سيتي التي ستقام اليوم الخميس الموافق الأول من شهر سبتمبر الجارى في المواجهة التي ستنطلق اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي

وجاءت تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة ليستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمي: دافيد دي خيا

خط الدفاع: ديوغو دالوت، رافائيل فاران، ليساندرو مارتينيز، ثيريل مالاسيا

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، كريستيان إريكسن، انتوني إيلانجا

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، جادون سانشو، ماركوس راشفورد

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات تلك المباراة بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي على ملعب كينج باور ستاديوم عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 ويتولى التعليق المعلق الرياضي العماني الكبير خليل البلوشي.

فيما يمكن مشاهدتها أيضًا عبر القناة التالية على التردد:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11595.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500