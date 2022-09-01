شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة تتهم الصين بارتكاب "انتهاكات خطيرة" ضد الأقلية المسلمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتهمت الأمم المتحدة الصين بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" في تقريرٍ طال انتظاره بشأن مزاعم الانتهاكات في إقليم شينجيانغ، ضد أقلية الإيغور المسلمة.

وحثّت الصين الأمم المتحدة على عدم نشر التقرير، ووصفته بأنه "مهزلة" رتبتها القوى الغربية.

انتقدت الصين الخميس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واتهمته بـ "التواطؤ" مع الولايات المتحدة والغرب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان "أصبح بلطجيا متواطئا مع الولايات المتحدة والغرب ضد الغالبية العظمى من الدول النامية".

ويقيّم التقرير مزاعم بارتكاب انتهاكات ضد مسلمي الإيغور والأقليات العرقية الأخرى، وهو ما تنفيه الصين.

لكن المحققين قالوا إنهم اكتشفوا "أدلّة موثوقة" على التعذيب الذي ربما يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".

واتهموا الصين باستخدام قوانين الأمن القومي الغامضة لقمع حقوق الأقليات وإنشاء "أنظمة احتجاز تعسفي".

وقال التقرير الذي صدر بتكليف من مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إن السجناء تعرّضوا "لأنماط من سوء المعاملة" شملت "حوادث عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي".

وقالوا إن آخرين واجهوا العلاج الطبي القسري و"الإنفاذ التمييزي لسياسات تنظيم الأسرة وتحديد النسل".

وبينما قالت الأمم المتحدة إنها لا تستطيع التأكد من عدد الأشخاص الذين احتجزتهم الحكومة، تقدّر جماعات حقوق الإنسان أن أكثر من مليون شخص اعتقلوا في معسكرات في منطقة شينجيانغ، في شمال شرق الصين.

وهناك نحو 12 مليون من الإيغور، معظمهم من المسلمين، يعيشون في شينجيانغ. وقالت الأمم المتحدة إن الأعضاء غير المسلمين ربما تأثروا أيضا بالقضايا الواردة في التقرير.

وسبق أن وصفت دول عدة تصرفات الصين في شينجيانغ بأنها إبادة جماعية.

الصين تنفي ما ورد فى التقرير الأممي

لكن بكين التي اطلعت على التقرير مسبقًا، تنفي مزاعم الانتهاكات وتقول إن المعسكرات أداة لمكافحة الإرهاب.

وصدر التقرير في اليوم الأخير لباشيليت في منصبها بعد أربع سنوات من توليها منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وقد هيمنت على فترة ولايتها اتهامات بإساءة المعاملة ضد الإيغور.

وأشار مكتب باشيليت إلى أن تحقيقًا في مزاعم الإبادة الجماعية في شينجيانغ يجري منذ أكثر من عام.

لكن النشر تأخر عدة مرات، ما أدى إلى اتهامات من قبل بعض جماعات حقوق الإنسان الغربية بأن بكين تحثها على دفن النتائج الضارة في التقرير