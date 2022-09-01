تورط ميليشيات إيرانية في استهداف دماء العراقيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما أكد مراقبون تورط عدد من الميليشيات التابعة لإيران في استهداف دماء العراقيين خلال الأحداث الأخيرة، حذر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أمس، ميليشيات عصائب أهل الحق التابعة للشيخ قيس الخزعلي من الاستمرار في جرائمها.

وقال صالح محمد العراقي المتحدث باسم التيار الصدري في بيان صحفي، «أحذرك يا قيس إذا لم تكبح جماح ميليشياتك الوقحة وإذا لم تتبرأ من القتلة والمجرمين التابعين لك أو تثبت أنهم لا ينتمون إليك فانت أيضا وقح».

وأضاف «كفاك استهتارا بدماء الشعب، فإن أعطيت لنفسك الولاية بقتل أتباع الصدر فلا يعني أنك تنصب نفسك جلادا لكي تغتال كلابك المسعورة الأسود، والحشد براء منك أيها الوقح».

وقتل عنصر من سرايا السلام التابعة للتيار الصدري الليلة الماضية وأصيب أخر برصاص عصائب أهل الحق في اشتباكات مسلحة في مدينة البصرة. في المقابل، دعا قيس الخزعلي زعيم «عصائب أهل الحق» في العراق أمس إلى إغلاق كافة مكاتب الحركة وإلى إشعار آخر.

وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «أطلب من الأخوة في عصائب أهل الحق غلق كافة مكاتب الحركة بداية من الآن وإلى إشعار آخر وأي مكتب يراد حرقه فليحرقوه ولا تهتموا لذلك».

من جهته، أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الأحداث التي جرت في البلاد مؤسفة وغير مقبولة ويجب منع تكرارها تحت أي ظرف.

ودعا خلال اجتماعه برئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن الأحداث التي رافقت مظاهرات اتباع التيار الصدري مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إلى «أهمية عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء، وضمان أن يكون التحقيق بشكل حيادي ومهني» .