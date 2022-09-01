ضبط أسلحة وذخيرة جنوب تونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن متحدث باسم الحرس الوطني في تونس أمس ضبط أسلحة وذخيرة في مدينة بن قردان جنوب تونس، التي شهدت قبل سنوات مواجهات مع مسلحي داعش. وأفاد المتحدث حسام الدين الجبابلي بأن الكشف عن الأسلحة جاء خلال عملية استباقية نفذتها فجر اليوم وحدات مكافحة الإرهاب وإشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ومكنت العملية، وفق الجبابلي ، من ضبط 11 بندقية نوع كلاشنكوف و14 مخزن ذخيرة و4400 إطلاق عيار. ومكنت العملية، وفق الجبابلي ، من ضبط 11 بندقية نوع كلاشنكوف و14 مخزن ذخيرة و4400 إطلاق عيار.

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