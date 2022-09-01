شكرا لقرائتكم خبر أسرى فلسطين يتراجعون ويلغون إضرابهم عن الطعام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الأسرى الفلسطينيون إلغاء إضراب جماعي عن الطعام كان مقررا أمس في سجون إسرائيل.

وقال بيان صادر عن «لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة»، إنه تقرر «وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعدما تراجعت إدارة السجون عن قرارها بالنقل التعسفي لأسرى المؤبدات بشكل دوري».

واعتبر البيان أن تراجع العدو عن إجراءاته إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا العدو لا يتراجع عن عدوانه إلا عندما يرى صمودنا ووحدتنا التي تتجسد في كل مرة داخل قلاع الأسر. وكان من المقرر أن يبدأ نحو ألف أسير فلسطيني كدفعة أولى أمس، إضرابا مفتوحا عن الطعام، من مختلف السجون الإسرائيلية مع استمرار بقية الأسرى في حالة حل الهيئات التنظيمية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الخطوة تأتي «كجزء من الخطوات النضالية التي استأنفها الأسرى مؤخرا، رفضا لمحاولة إدارة السجون التنصل من التفاهمات التي تمت في شهر مارس الماضي بشأن تحسين أوضاع احتجازهم».