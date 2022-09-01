شكرا لقرائتكم خبر سلال سعودية في الضالع والحديدة..وخدمات طبية بحضرموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - امتدت المساعدات السعودية غذائيا وطبيا إلى ثلاث محافظات في اليمن أمس، حيث وزرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 304 أطنان و950 كجم من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في مديريات الضالع، وقعطبة، والشعيب، بمحافظة الضالع، استفاد منها 17.100 فرد.

وسلم المركز 74 طنا و900 كجم من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 4.200 فرد.

في المقابل، قدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ 313 مستفيدا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني خلال شهر يوليو الماضي، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقدم المشروع 957 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 63 % ونسبة الإناث 37% ، بينما شكلت نسبة النازحين 22 % والمقيمين 78 % من إجمالي المستفيدين، وصنعت وركبت وأُهلت الأطراف الصناعية لـ 105 مرضى شملت تسليم الأطراف الصناعية وقياسها وصيانتها.