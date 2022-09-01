سوريا تتصدى لقصف جوي إسرائيلي

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وقال المصدر في بيان «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه بحيرة طبريا شمال فلسطين المحتلة مستهدفا بعض النقاط جنوب شرق مدينة دمشق، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية».وقالت مصادر محلية في مدينة حلب «إن سكان مدينة حلب سمعوا صوت أربعة انفجارات عنيفة من الجهة الشرقية المدينة عند مطار حلب الدولي».
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