الحوثيون يصفون قاضي المحكمة العليا بعد اختطافه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قوبل قرار السعودية إدراج خمس قيادات عسكرية من ميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، على لائحة الإرهاب، لارتباطهم بأنشطة داعمة للميليشيات، بارتياح كبير من قبل المراقبين لما تشكله هذه القيادات من خطورة على الشعب اليمني وارتباك هم بقضايا غسيل أموال وأنشطة داعمة للإرهاب.

وأدرجت السعودية خمس قيادات عسكرية حوثية على لائحة الإرهاب، لارتباطهم بأنشطة داعمة للميليشيات، وقالت رئاسة أمن الدولة في بيان، «إن التصنيف جاء استنادا إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن، والقرارات اللاحقة ذات الصلة، التي تستهدف من يقدّمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية.

من جانب آخر أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على تصفية عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران، بعد ساعات من اختطافه من قبل عصابة مسلحة تابعة للجماعة في العاصمة صنعاء، وقالت مصادر قضائية «إن حمران قتل برصاص عصابة مسلحة تابعة للحوثيين، بعد ساعات من خطفه». وطالب بسرعة الكشف عن مصيره ومحاسبة الجناة وتهديده بالتصعيد.

يذكر أن القاضي حمران اختطف مساء الثلاثاء الماضي من أمام منزله في حي الأصبحي جنوب صنعاء، من أمام منزله حال عودته من صلاة العشاء وضربه بأعقاب البنادق واقتياده إلى جهة مجهولة.

إلى ذلك شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران اعتداءات عنيفة على مواقع للجيش الوطني بمحافظة تعز، في وقت تواصل فيه التحشيد لشن هجمات أوسع وأكبر، رغم الهدنة الأممية القائمة.

وأكد مصدر ميداني، إن ميليشيات الحوثي شنت فجر أمس، هجوما عنيفا على مواقع للجيش في عقبة منيف، شرقي المدينة. وهاجمت أيضا جبهات الزنوج وكلابة شمال وشمال شرق المدينة، وميلات غربا.

وكانت الحكومة اليمنية، أبلغت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بأن خروقات ميليشيات الحوثي المستمرة لوقف إطلاق النار «تضع الهدنة القائمة والمبادرات والمساعي المبذولة لتوسيعها وتمديدها على المحك».

وطالب وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، خلال لقائه مع المبعوث الأممي، باتخاذ مواقف حازمة إزاء ممارسات ميليشيات الحوثي و»أساليبها الهمجية والاستفزازية في التعاطي مع مساعي إيقاف الحرب وتحقيق السلام»، في إشارة إلى الهجوم العسكري الواسع الذي شنته ميليشيات الحوثي على منطقة الضباب غرب مدينة تعز، في محاولة للسيطرة على المنطقة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز المحاصرة بمحافظة عدن، في هجوم هو الأعنف منذ بدء سريان الهدنة الأممية.

من جهة أخرى ارتفع عدد المتضررين باليمن، إثر الفيضانات الناتجة عن منخفض جوي قادم من بحر العرب، إلى 51 ألف أسرة، بزيادة 16 ألف أسرة منذ 10 أغسطس.

إرهابيون حوثيون صنفتهم المملكة:







منصور أحمد السعدي



أحمد علي الحمزي



محمد عبدالكريم الغماري



زكريا عبدالله يحيى حجر



أحمد محمد علي الجوهري



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