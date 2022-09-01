كيف تنجو الدول الصغيرة من أطماع الكبار؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل ما يشهده العالم من أحداث متسارعة تفرض فيها قوى كبرى مطالبها ربما من خلال اللجوء إلى القوة أحيانا، تلجأ دول أخرى أقل قوة وحجما إلى التكتل مع غيرها لتستطيع الصمود أمام بأس هذه القوة الكبرى.

يقول الخبيران جيمس إي جودبي، سفير الولايات المتحدة السابق لدى فنلندا والرئيس السابق للوفد الأمريكي إلى مؤتمر ستوكهولم المعني بتدابير بناء الثقة والأمن ونزع السلاح في أوروبا، والكاتب والمؤرخ كين فايسبرود، وهو كاتب ومؤرخ في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست، إن كثيرا ما يشار اليوم إلى أن الدول تنقسم إلى كتل جيوسياسية تنافسية، ومع ذلك، تتطلب هذه الملاحظة بعض التوضيح. فلا يكفي القول إن هذا يحدث أو حتى أن الكتل، التي يمكن تحديدها من خلال الجغرافيا أو الوظيفة أو مزيج من الاثنين معا، تتقاطع بدلا من أن تعارض الكتل الأخرى تماما. يجب أن نفهم كيف وبالتالي لماذا تحدث هذه الأمور.

عدو مشترك

كانت أنظمة منع الانتشار النووي والتجارة والاستثمار والهجرة والشؤون البحرية عنصرا مهما في النظام الدولي خلال القرن الماضي عندما أفسحت الإمبراطوريات المجال أمام الدول، وبحلول النصف الثاني من القرن العشرين، أصبحت أهم عنصر في العلاقات السلمية. وتحدد الأنظمة سلوك الحكومات تجاه بعضها البعض وتجاه شعوبها، فالأنظمة تفضل التعاون على المنافسة، وفي نهاية المطاف، تحول الأنظمة الحدود الجيوسياسية إلى مناطق حدودية اقتصادية وسياسية سلمية مصممة لتعزيز الرخاء المتبادل.

ويحدث هذا لأن المشاورات بين الحكومات تخلق معايير وتوقعات تعمل كمجموعة من القواعد حول كيفية توقع تصرف الدول داخل النظام. ويمكن للحد الأدنى من بناء المؤسسات أن يحقق ذلك إذا حققت حكومات القوى الكبرى الاتساق، وفقط إذا تم توسيع نطاق المصالح المتبادلة بما يتجاوز معارضة عدو مشترك.

الكتل الديمقراطية

ويقول الخبيران «إنه من السهل أن نخلص إلى أن هذا لا يحدث اليوم في معظم الأحيان. فالحدود، بما في ذلك الجدران المادية، آخذة في الظهور على طول العديد من الحدود».

وبعض المعايير الإيجابية الأساسية للكياسة الدولية، مثل التبادلية المصرفية التي كانت منتشرة على نطاق واسع حتى قبل القرن العشرين، تنهار أو يتم استبدالها بأخرى سلبية، وتؤكد الكتل الخارجة من هذه الحالة من الفوضى نفسها على أنها حصرية ومغلقة وربما مستقلة. إنها على نقيض النظام.

وفي حقبة تمتلك فيها دول متعددة أسلحة نووية، بما في ذلك أربع دول تشارك الآن في الحرب في أوكرانيا، سيكون من الحكمة التفكير بجدية في أهداف الحرب وكيف تسير الكتل الديمقراطية نحو إنهاء الحروب. ولم تقم حكومة الولايات المتحدة بإجراء دراسة حول كيفية الحد من الحروب وإنهائها في العصر النووي حتى عام 1963، بعد ثمانية عشر عاما من استخدام الأسلحة النووية لأول مرة من قبل الولايات المتحدة. ومع امتلاك تسع دول الآن مخزونات من الأسلحة النووية، ربما حان الوقت لإجراء مراجعة أخرى.

فشل جماعي

ويتساءل الخبيران: هل يشكل فشل الأطراف هذا في التواصل الفعال مشكلة متأصلة في المنظمات متعددة الأطراف وجهودها الرامية إلى تجاوز الكتل؟ ربما لا، على الرغم من أنه من الواضح أنه خلال الحروب التي كانت فيها الولايات المتحدة الفاعل الرئيسي (كوريا وفيتنام وحرب الخليج والعراق وأفغانستان) لم تكن إدارة المحادثات بين الجانبين المتعارضين صعبة كما تبدو في الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المحتمل جدا أن توجد مجالس حرب على مستوى عال في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي يتم الاحتفاظ بها سرا عن الشعوب. ويحتاج الأمر إلى نهج أكثر تماسكا لإدارة الحرب وإنهائها.

ويختم الخبيران تقريرهما بالتأكيد على عدم الخوف من انتشار دبلوماسية الكتل، وقالا «يجب على العالم أن يتعلم كيف يتعايش معها وأن يشجع نمو النظم الإيجابية التي قد تنجم عنها».