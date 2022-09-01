60 عاما سجنا لزوجة رئيس وزراء ماليزيا

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وذكرت وكالة الأنباء الماليزية بيرناما أن روسمة منصور سوف تقضي 10 أعوام فقط في السجن؛ حيث إن القاضي أمر بتنفيذ جميع أحكام السجن في آن واحد. وقال القاضي محمد زيني مزلان «إن النيابة العامة تمكنت من إثبات التهم ضد روسمة منصور بما لا يدع مجالا للشك».وذكرت بيرناما أن تم اتهام روسمة، البالغة من العمر 70 عاما، بالمطالبة بمبلغ 187.5 مليون رنجيت، وتهمتين أخريين بتلقي رشاوى وصلت قيمتها إلى 6.5 مليون رنجيت فيما يتعلق بمشروع الطاقة الشمسية.
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