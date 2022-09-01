شكرا لقرائتكم خبر عن بطل العالم فى الخماسى الحديث بضيافة برنامج "بداية وهدف" على قناة التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "بداية وهدف" المذاع على قناة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى تقدمه هادية حسنى، ياسر حفنى بطل العالم في الخماسي الحديث، ومحمد نجاح المعد البدنى للمنتخب.

وتحدث ياسر حفنى بطل العالم في الخماسي الحديث، عن النقلة ما بين كرة السرعة ومابين خماسى الحديث، مشيرا الى أنه بدأ كرة السرعة مع السباحة ثم تعرف على لعبة الخماسى، وأنه استكمل اللعبتين سويا، حتى أصبح الحلم الأوليمبي الهدف الأكبر بالنسبة له .

وأشار ياسر حفنى الى أنه حقق بطولة العالم أكثر من مرة فى كرة السرعة فى سن صغير، وأنه كان بطل العالم للكبار فى كرة السرعة، و بطل العالم الشباب فى الخماسى.