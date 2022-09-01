صور.. محافظ جنوب سيناء يشارك في الملتقى الدولي لمكافحة غسل الأموال

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في فعاليات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي انطلق اليوم الخميس، بمدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ويشارك في الملتقى الذي يمتد لـ3 أيام، 350 من خبراء المصارف في 16 دولة عربية وأجنبية.

رحب محافظ جنوب سيناء خلال كلمته بالحضور، ووجه الشكر لاتحاد المصارف العربية لحرصه على تنظيم هذا الحدث الدولي الهام بمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن المؤتمر يخرج بتوصيات هامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد أن مدينة شرم الشيخ تستعد لاستضافة قمة تغير المناخ بنحو 27 مشروعًا مختلفًا، مثمنا دور مؤسسات الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقديم كافة أنواع الدعم وبذل كافة الجهود لإنجاح المؤتمر.

واستعرض المحافظ عددًا من المشروعات التي يجري تنفيذها استعدادا لهذا المؤتمر الدولي الضخم.