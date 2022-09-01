جروسي: وكالة الطاقة الدولية جمعت الكثير من المعلومات من زابوروجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (أ ش أ):

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، أنه شاهد ما "يحتاج إلى رؤيته" في المحطة الأوكرانية "زابوريجيا" للطاقة النووية التي تعرضت للقصف بصفة متكررة.

وقال جروسي - لوسائل الإعلام الروسية المرافقة لفريق تفتيش المحطة التابع للوكالة الدولية حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الخميس/ - "أعتقد أننا تمكنا خلال تلك الساعات القليلة من تجميع الكثير والكثير من المعلومات، وأن الأمور المهمة التي احتاج إلى رؤيتها رأيتها وأن تفسيراتكم كانت واضحة".

وأضاف جروسي - في مقطع فيديو - "أن الفريق باقي هنا فليعلم العالم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية باقي في محطة (زابوريجيا)".

وكان الوفد التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وصل في وقت سابق اليوم إلى محطة "زابوريجيا" في أوكرانيا.