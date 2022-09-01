"مهندسين الإسكندرية": ندعم مطالب تقليل أعداد الملتحقين بالكليات والمعاهد لحماية المهنة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أصدر مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، اليوم الخميس، بيانًا بشأن تنظيم أعداد المقبولين بالكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة، لدعم مساعي النقابة العامة للحد من الأعداد ومراجعة مجموع التنسيق، فيما وصفه بهدف حماية المهنة.

وقال بيان نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن المجلس وضع على رأس أولوياته مناقشة ما جاء بالخطاب الوارد من المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر في شأن الموقف من أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي والنظر في فرق مجموع التنسيق للقبول بالتعليم الهندسي الحكومي و الخاص و وضع التعليم الفني في منظومة التعليم الهندسي وذلك حرصا على مصالح المهندسين ومهنة الهندسة.

وأكد مجلس النقابة أهمية دعم ما طرحه نقيب المهندسين من مطالب مستجدة في المشكلات المتعلقة بالتعليم الهندسي ومساعيه لمجابهة تلك المشكلات و التي تؤثر على المهندسين والمهنة وكذلك دوام التواصل مع الجهات المعنية.

وثمن المجلس جميع الخطوات التي تتخذها النقابة العامة ومجلسها الأعلى منذ دورتين سابقتين في إطار التفاهم والحوار مما أدى إلى صدور قرارات منها إيقاف إصدار التراخيص لمعاهد هندسية جديدة و مراجعة أوضاع المعاهد القائمة بما يتفق مع معايير الجودة لأداء التعليم الهندسي، وكذلك ضرورة استمرار المساعي لتحديد حد أدنى للقبول بالكليات والمعاهد الخاصة بفارق عن تنسيق الجامعات الحكومية يتفق مع المتغيرات الحالية.

وأكد مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية ضرورة ربط أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي بمتطلبات واحتياجات سوق العمل محليا وإقليميا وفق دراسات وإحصائيات علمية دقيقة حتى لا يؤثر ذلك على المهندسين ومستقبل المهنة.