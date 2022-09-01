صور.. إطلاق أول محطات لـ"الدراجات التشاركية" في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء،اليوم الخميس، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمدينة استعدادا لاستضافة مؤتمر تغير المناخ.

وتفقد المحافظ أول محطات الدراجات الهوائية التشاركية التي جرى تنفيذها بمدينة شرم الشيخ والمقرر إطلاقها قبل مؤتمر المناخ.

وأوضح المحافظ، أن هذا المشروع ضمن المنظومات الذكية والتحول الرقمي فى مجال النقل المستدام التي يجري تنفيذها في المدينة، ويستطيع المقيمون استخدام الدراجات التشاركية عن طريق تطبيق badel بمسح الرمز الموجود على الدراجة واستخدامها.

وأكد المحافظ أنه خلال الفترة المقبلة يجري تنفيذ عدد أكبر من المحطات لتغطي المدينة بأكملها، وتتيح للمقيمين بالمدينة سهولة التنقل.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعد ضمن خطة تحويل المدينة إلى مدينة خضراء ذكية.

رافق المحافظ في جولته الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.