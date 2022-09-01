شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز ومحافظ القليوبية يتابعان أعمال تطوير شارع أحمد عرابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء ماهر هاشم رئيس حي غرب شبرا الخيمة بجولة تفقدية بشارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة لمتابعة أعمال حملة النظافة ورفع القمامة بالشارع ومتابعة أعمال تطوير الشارع.

كما تفقد النائب محمد عبد العزيز بصحبة اللواء ماهر هاشم أعمال التطوير بشارع أحمد عرابي لمتابعة سير العمل لشركة أمازون التي تقوم بأعمال تمهيد الشارع.

واستمع النائب محمد عبد العزيز لمجموعة من المواطنين، مؤكدا على متابعته للأعمال وشدد على الشركة المنفذة أن يكون التنفيذ بأسرع وقت ممكن وبأفضل معايير لخدمة أهلنا في شبرا الخيمة.